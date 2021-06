Três amigos, de 32, 31 e 28 anos, regressavam à Lourinhã após um dia de surf na Costa de Caparica, em Almada.



Pararam casualmente, pelas 19h15 de terça-feira, na zona de Alvalade (Lisboa), para colocar as coordenadas no GPS do carro, e foram surpreendidos por quatro homens armados.

Os assaltantes obrigaram as vítimas a sair do carro e a entregar a chave.





Ficaram sem todos os bens, incluindo as pranchas e fatos de surf. Um dos ladrões entrou para o lugar do condutor e fugiu com a viatura.