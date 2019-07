Surfistas salvam criança e homem estrangeiros em praia sem vigilância

Uma criança e um homem estrangeiros, aparentando cerca de 10 e 40 anos, foram salvos por dois instrutores de surf, na passada quarta-feira, na praia de Monte Clérigo, concelho de Aljezur. Esta zona balnear encontra-se sem nadadores-salvadores em pleno verão."Eles estavam em dificuldades a cerca de uns 200 a 300 metros do areal. Eu e um outro instrutor fomos em socorro deles e, com a colaboração de um outro surfista, que nos ajudou a guiar na água para encontramos a direção certa de volta à praia, conseguimos resgatá-los", contou aoa alemã Saskia Garrebeek, instrutora de surf que participou no salvamento.O homem e a criança, que serão pai e filha, tinham sido levados pela corrente. Estavam assustados mas não necessitaram de assistência médica."Contaram-me que há cerca de duas semanas houve outro salvamento feito por surfistas", disse aoum frequentador da praia, adiantando que existem "correntes fortes e perigosas".Tal comojá noticiou, a praia de Monte Clérigo está ainda sem nadadores-salvadores. Antes do verão, a capitania atribuiu a um privado a concessão de um apoio balnear, que teria de garantir a segurança. Só que a concessão ainda não abriu.Assim, a obrigação de assegurar a assistência passou para os proprietários de dois restaurantes de praia licenciados pela Agência Portuguesa do Ambiente.Esta entidade garantiu aoque a situação deve ser resolvida até segunda-feira.