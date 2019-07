Praia de Monte Clérigo está sem nadadores-salvadores

A praia de Monte Clérigo, no concelho de Aljezur, em plena Costa Vicentina, está sem nadadores-salvadores, apesar de registar uma grande afluência de banhistas.Antes do verão, a Capitania de Lagos atribuiu a um privado a concessão de um apoio balnear, ficando este com a obrigação de garantir a segurança.Só que a concessão ainda não começou a funcionar (tem o prazo de um ano para o fazer, segundo a lei), apurou oAssim, a obrigação de assegurar os meios de assistência na praia passou para os proprietários de dois restaurantes de praia licenciados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA).António Carvalho, vereador da Câmara de Aljezur, revela que existe a perspetiva de serem colocados nadadores-salvadores na praia de Monte Clérigo "no decurso desta semana".O autarca diz que tem mantido contactos com a APA e os proprietários dos restaurantes de forma a que "seja encontrada uma rápida solução para o problema", adiantando que a câmara foi "apanhada de surpresa com a demora no processo".Segundo o último Boletim Climatológico, 2,5% do território nacional estava, em maio, em seca extrema, 27,2% em seca severa, 22,4% em seca moderada e 46,1% em seca fraca.De acordo com o Boletim de Armazenamento nas Albufeiras em Portugal Continental, das 59 albufeiras monitorizadas, 10 têm disponibilidades inferiores a 40% do volume total. As bacias do Sado e do Arade são as que apresentam níveis mais baixos.Foram ontem entregues 25 viaturas para a Unidade de Proteção e Socorro da GNR (para os distritos de Bragança, Viseu e Aveiro), essenciais no combate aos incêndios rurais. Esta Unidade passou a contar com 1200 efetivos.Militares do Regimento de Infantaria 19 (RI19), de Chaves, estão a realizar vigilância florestal no concelho de Boticas, uma iniciativa que se vai prolongar até setembro.