Saiba se a praia que frequenta vai estar vigiada por nadadores-salvadores este verão

Ficaram esta terça-feira a ser conhecidas as praias onde, durante a época balnear, existirá assistência a banhistas com a presença de nadadores-salvadores.

A portaria publicada faz ainda referência a questões associadas à gestão de praias, à qualidade das águas balneares e à definição da duração da época balnear.

Saiba se a praia que frequenta vai estar vigiada este verão:



Zona Norte (por concelhos)

Época Balnear de 15 de junho a 15 de setembro

Caminha: Foz do Minho, Forte do Cão –Gelfa, Moledo, Vila Praia de Âncora.

Espinho: Baía, Rua 37, Frente Azul, Paramos, Silvalde

Esposende: Apúlia Norte, Apúlia, Ofir, Cepães, Ramalha, Suave Mar

Matosinhos: Pedras da Agudela, Agudela, Angeiras Norte, Central, Aterro, Azul, Cabo do Mundo, Funtão, Fuzelhas, Leça da Palmeira, Marreco, Matosinhos, Memória, Pedras do Corgo, Quebrada

Porto: Castelo do Queijo, Luz, Ingles, Ourigo, Carneiro, Pastoras, Molhe, Gondarém, Homem do Leme

Póvoa do Varzim: Estela, Fragosa, Fragosinho, Pontes, Lagoa, Paimó/Aguçadoura, Santo André, Quião, Esteiro, Hotel, Lagoa II, Lada I, Lada II, Beijinhos, Verde, Azul, Salgueira, Carvalhido, Redonda, Loulé, Redonda/Leixão

Viana do Castelo: Afife, Amorosa-Chafé, Amorosa-Chafé Sul, Cabedelo, Carreço, Pedra Alta, Norte, Paçô/Carreço

Vila do Conde: Árvore, Barcos, Mar e Sol, Luzimar, Pôr do Sol, Caxinas, Olinda, Turismo, Praia Azul, Ladeira, Forno, Nossa Senhora da Guia, Labruge, Mindelo, Pinhal dos Elétricos, Laderça, Congreira, Vila Chã, Pucinho, São Paio/Moreiró

Vila Nova de Gaia: Aguda, Sereia da Costa Verde, Canide Norte, Canide Sul, Dunas Mar, Francelos, Francemar, Granja, Lavadores, Pedras Amarelas, Madalena Norte, Madalena Sul, Mar e Sol, Marbelo, Miramar Norte, Miramar Sul, Boca Mar, Estrela-do-Mar, Salgueiros, Sãozinha, Senhor da Pedra, Valadares Norte, Sindicato, Atlântico

Época Balnear de 15 de junho a 30 de setembro

Viana do Castelo: Arda/Bico

Zona Centro (por concelhos)

Época Balnear de 14 de junho a 15 de setembro

Figueira da Foz: Buarcos, Cabedelinho, Cabedelo, Cabo Mondego, Cova-Gala, Alto do Viso, Molhe Norte, Relógio, Praia do Forte (Farol), Tamargueira

Época Balnear de 15 de junho a 15 de setembro

Aveiro: São Jacinto

Cantanhede: Tocha

Ílhavo: Meia Laranja, Barra, Costa Nova, Costa Nova Sul, Jardim de Oudinot

Leiria: Pedrógão Centro, Pedrógão Sul

Marinha Grande: Vieira

Mira: Mira, Mira Sul, Poço da Cruz

Murtosa: Bico, Monte Branco, Torreira

Ovar: Areinho, Cortegaça, Cortegaça – Parque de Campinho, Esmoriz, Furadouro, São Pedro de Maceda

Pombal: Osso da Baleia

Época Balnear de 22 de junho a 08 de setembro

Vagos: Areão, Labrego, Vagueira Norte, Vagueira, Vagueira Sul

Época Balnear de 29 de junho a 01 de setembro

Figueira da Foz: Costa de Lavos, Leirosa, Murtinheira, Quiaios

Época Balnear de 01 de julho a 31 de agosto

Ovar: Marreta/Torrão do Lameiro

Tejo e Oeste (por concelhos)

Época Balnear de 01 de maio a 15 de outubro

Cascais: Avencas, Azarujinha, Carcavelos, Conceição, Crismina, Duquesa, Guincho, Moitas, Parede, Poça, Rainha, São Pedro do Estoril, Tamariz

Época Balnear de 18 de maio a 29 de setembro

Oeiras: Caxias, Paço de Arcos, Santo Amaro, Torre

Época Balnear de 01 de junho a 15 de setembro

Nazaré: Nazaré

Peniche: Baleal Campismo, Baleal Norte, Baleal Sul, Consolação, Consolação Norte, Cova da Alfarroba, Gambôa, Medão-Supertubos, Molhe Leste, Peniche de Cima, São Bernardino

Sesimbra: Bicas, Lagoa de Albufeira-Mar, Moinho de Baixo-Meco

Época Balnear de 15 de junho a 15 de setembro

Alcobaça: São Martinho do Porto

Caldas da Rainha: Foz do Arelho - Lagoa, Praia do Mar

Lourinhã: Areia Branca, Areia Sul, Peralta, Porto Dinheiro, Valmitão

Mafra: Algodio ou do Norte, Baleia ou do Sul, Foz do Lizandro-Mar, Porto da Calada, Ribeira das Ilhas, Ribeira dos Pescadores, São Lourenço

Marinha Grande: Pedras Negras, Praia Velha, São Pedro de Moel

Sintra: Adraga, Grande, Maçãs, Magoito, São Julião

Torres Vedras: Amanhã-Santa Cruz, Azul, Centro-Santa Cruz, Física-Santa Cruz, Formosa, Foz do Sizandro-Mar, Mirante-Santa Cruz, Porto Novo, Santa Helena, Santa Rita-Norte, Santa Rita-Sul

Época Balnear de 22 de junho a 08 de setembro

Alcobaça: Paredes de Vitória

Época Balnear de 29 de junho a 01 de setembro

Alcobaça: Água de Madeiros, Légua, Pedra de Ouro, Polvoeira

Época Balnear de 01 de junho a 30 de setembro

Almada: Bela Vista, Nova Vaga, Cabana do Pescador, Castelo, CDS, Santo António, Cova do Vapor, Fonte da Telha, Infante, Mata, Morena, Praia Nova, Nova Praia, Rainha, Rei, Riviera, Praia São João da Caparica, Praia do Norte, Saúde, Sereia, Tarquínio-Paraíso, Dragão Vermelho

Época Balnear de 30 de junho a 15 de setembro

Óbidos: Bom Sucesso, Praia d’El Rei, Rei do Cortiço

Época Balnear de 01 de julho a 31 de agosto

Nazaré: Salgado

Zona do Alentejo (por concelhos)

Época Balnear de 01 de junho a 15 de setembro

Grândola: Galé – Fontainhas, Troia – Bico das Lulas, Troia – Galé, Troia – Mar

Sesimbra: Califórnia, Ouro

Época Balnear de 01 de junho a 29 de setembro

Grândola: Comporta, Melides, Pego

Época Balnear de 15 de junho a 15 de setembro

Grândola: Aberta Nova, Atlântica, Carvalhal

Odemira: Almograve Norte, Amograve Sul, Alteirinhos, Carvalhal, Farol, Franquia, Furnas Mar, Furnas Rio, Malhão Norte, Malhão Sul, Zambujeira do Mar

Setúbal: Albarquel, Figueirinha, Galapinhos, Galapos, Portinho da Arrábida

Sines: Grande de Porto Covo, Ilha do Pessegueiro, Morgavel, São Torpes, Vasco da Gama, Vieirinha – Vale de Figueiros

Época Balnear de 22 de junho a 15 de setembro

Santiago do Cacém: Costa de Santo André, Fonte do Cortiço

Época Balnear de 01 de julho a 31 de agosto

Grândola: Camarinhas

Zona do Algarve (por concelhos)

Época Balnear de 15 maio a 15 de outubro

Albufeira: Alemães, Arrifes, Aveiros, Belharucas, Castelo, Coelho, Evaristo, Falésia Açoteias, Falésia Alfamar, Galé – Leste, Galé – Oeste, Inatel, Manuel Lourenço, Maria Luísa, Olhos de Água, Oura, Oura – Leste, Peneco, Pescadores, Rocha Baixinha, Rocha Baixinha – Nascente, Rocha Baixinha – Poente, Paço Velho, Salgados, Santa Eulália, São Rafael

Lagoa: Benagil, Caneiros, Carvoeiro, Cova Redonda, Tremoços, Pintadinho, Senhora da Rocha, Vale Centeanes, Vale do Olival

Época Balnear de 01 de junho a 30 de setembro

Aljezur: Amado, Amoreira – Mar, Arrifana, Bordeira, Monte Clérigo, Odeceixe – Mar

Castro Marim: Alagoa – Altura, Cabeço, Praia Verde

Faro: Barreta, Culatra – Mar, Faro – Mar, Ilha do Farol – Mar

Lagoa: Ferragudo, Marinha, Albandeira

Lagos: Batata, Camilo, D. Ana, Luz, Meia Praia, Porto de Mós

Loulé: Almargem, Ancão, Forte Novo, Garrão – Nascente, Garrão – Poente, Loulé Velho, Quarteira, Quinta do Lago, Vale do Lobo, Vilamoura

Olhão: Armona – Mar, Armona – Ria, Fuseta – Mar, Fuseta – Ria

Portimão: Alvor – Nascente, Alvor – Poente, Barranco das Canas, Carianos, Marina de Portimão, Rocha, Três Castelos, Vau

Silves: Armação de Pêra, Barcos/Armação de Pêra Nascente, Praia Grande – Nascente, Praia Grande - Poente

Tavira: Barril, Cabanas – Mar, Cabanas Poente, Ilha de Tavira, Terra Estreita

Vila do Bispo: Almádena – Cabanas Velhas, Beliche, Burgau, Castelejo, Cordoama, Ingrina, Mareta, Martinhal, Salema, Tonel, Zavial

Vila Real de Santo António: Fábrica – Mar, Lota, Manta Rota, Monte Gordo, Santo António

A portaria faz ainda referência à segurança de banhistas em situações particulares. Pode ler-se no documento que esta segurança "pode ser garantida, com caráter excecional e por razões de segurança, pelas câmaras municipais ou pelas entidades gestoras de espaços costeiros e fluviais, em águas que não estejam identificadas como águas balneares, a presença de nadadores – salvadores, mediante pedido apresentado nos termos previstos no n.º 4 do presente artigo".