Surto de Covid-19 em barco português ao largo do Canadá

A Marinha Portuguesa está a acompanhar a embarcação de pesca Princesa Santa Joana, registada em Aveiro e que se encontra ao largo do Canadá, devido a um surto de Covid-19 que atingiu vários tripulantes. Um dos infetados "apresenta um estado clínico que inspira maiores cuidados", indica a Marinha em comunicado.

O acompanhamento está a ser efetuado pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, em coordenação com o CODU-MAR. A embarcação está a navegar ao largo de St. John's, no Canadá. "O Centro de Coordenação mantém-se em comunicação direta com as autoridades canadianas e, neste momento, o JRCC Halifax (equivalente ao MRCC no Canadá) está em contacto com o Princesa Santa Joana, sendo que a embarcação de pesca está a aproximar-se de St. John’s a fim de desembarcar uma pessoa que apresenta um estado clínico que inspira maiores cuidados, para seja observada no hospital", indica a Marinha Portuguesa.

"O navio português vai-se manter naquela área. A situação da tripulação a bordo continuará a ser acompanhada, desde Portugal, em ligação direta com as autoridades canadianas", refere ainda a Marinha.

"Segundo informações a que tive acesso, foram detetados três casos positivos entre os testes entretanto realizados a bordo, estão 12 tripulantes isolados e há mais tripulantes com sintomas", afirmou ao CM Henrique Ramos, da Seaexpert, que indica os observadores cuja presença a bordo é obrigatória.