Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Suspeito de abuso sexual de enteada menor detido em Montemor-o-Velho

Vítima tinha 13 anos.

12:40

A Polícia Judiciária anunciou esta terça-feira ter identificado e detido um homem, na zona de Montemor-o-Velho, suspeito de abusar sexualmente de uma enteada, de 13 anos.



Fonte da PJ disse à agência Lusa que o homem, sem antecedentes criminais e trabalhador da construção civil, foi detido no sábado e presente a tribunal na segunda-feira, isto depois de a vítima ter revelado o abuso sexual à mãe, que terá decorrido na casa que os três partilhavam.



Em comunicado, a PJ diz que "através da Diretoria do Centro identificou e deteve um homem pela presumível prática de um crime de abuso sexual de crianças, de que foi vítima uma menina, com 13 anos de idade".



"O detido aproveitou-se da relação de proximidade familiar com a vítima para cometer o crime. O detido, com 30 anos de idade, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações periódicas juntos das autoridades e proibição de contactos com a vítima", lê-se no comunicado.