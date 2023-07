Suspeito de espancar brasileiro em Braga fica com pulseira electrónica

Fábio Lemos, detido esta quarta-feira, pelas agressões contra o brasileiro Saulo Jucá, ocorridas num café em Braga, a 10 de junho, foi presente, esta quinta-feira a tribunal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de vigilância eletrónica.



O Ministério Público indicava que o suspeito se aproximou da vítima e lhe perguntou se era brasileira. Depois agrediu-a com murros na cabeça de forma violenta.





Com Saulo já caído no chão, Fábio Lemos terá pontapeado o homem que teve de ser internado no Hospital de Braga. Colocou-se depois em fuga.Fábio Lemos estava ainda indicado por outra agressão com uma chave de fendas a um homem, em janeiro deste ano, que estava com a filha e a companheira no carro.Neste crime, contou com a ajuda de ‘Gil Ranger’ - que também foi ouvido esta quinta-feira em primeiro interrogatório. Este ficou com apresentações semanais nas autoridades e proibido de se aproximar das vítimas. Recorde-se que o Ministério Público tinha pedido prisão preventiva