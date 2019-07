Suspeito de roubo por esticão detido pela PSP em Lisboa

Um homem, de 31 anos, foi detido, no domingo, na freguesia de Alcântara, em Lisboa, na sequência de um roubo por esticão, anunciou esta segunda-feira a Polícia de Segurança Pública (PSP), indicando que o suspeito confirmou a prática deste crime.A detenção ocorreu após a vítima de roubo ter apresentado denúncia, o que levou os polícias a iniciarem as diligências necessárias para intercetar o suspeito e, "minutos depois, o suspeito foi intercetado", avançou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em comunicado.Neste âmbito, o suspeito confirmou que tinha efetuado o roubo e entregou os pertencentes da vítima, referindo que "praticou o ilícito por estar com acentuada carência de estupefaciente".Indiciado pela prática de furto qualificado, por arrombamento de estabelecimento comercial, praticado durante este ano, o detido vai ser presente a tribunal para 1º interrogatório judicial, para lhe ser aplicada a medida de coação, informou a PSP.