Suspeito em fuga desde 2016 atira a matar contra carro em que seguia um casal e uma criança

Um homem de 33 anos que estava em fuga desde 2016, quando atingiu um homem com dois tiros pelas costas, tentando matá-lo, no Barreiro, voltou nos últimos meses a usar armas contra rivais - atirando mesmo para matar contra um carro em que seguia um casal com uma criança. Foi detido pela PJ de Setúbal e ficou esta terça-feira em prisão preventiva.

Segundo apurou o CM junto de fonte policial, em abril de 2016 o homem, que se diz ladrilhador de profissão mas nunca terá exercido, envolveu-se num desentendimento no interior de uma discoteca. Foi esbofeteado por outro homem, de um grupo maior, e saiu para o exterior.





Foi buscar uma pistola de calibre 6.35 mm e fez uma espera ao rival. Quando este saiu do estabelecimento, já rodeado de um grupo menor, foi interpelado pelo agressor e atingido duas vezes pelas costas. A vítima, atualmente com 23 anos, esteve vários dias hospitalizada.

O atirador - ilegal em Portugal - terá fugido do País, provavelmente para França, onde tinha amigos. Manteve-se escondido até ao final do ano passado, altura em que voltou ao Barreiro e, de novo, se envolveu num desentendimento numa discoteca. Voltou a fazer espera ao rival da ocasião e, com uma caçadeira, efetuou vários disparos contra o carro em que o homem seguia com a mulher e uma filha.

Andou de novo escondido até sexta-feira passada, quando invadiu de caçadeira em punho a casa de um seu conhecido com quem se desentendeu. Por sorte, o homem não estava no local - apenas a mãe - e escapou.