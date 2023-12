Suspeitos de furto no Outlet de Vila do Conde despistam-se durante fuga à GNR

Três homens e uma mulher, suspeitos de furto no Vila do Conde Porto Fashion Outlet, sofreram ferimentos graves depois de se terem despistado enquanto fugiam à GNR, na A28, junto à Exponor, em Matosinhos, esta quarta-feira à noite.

Segundo apurou o Correio da Manhã junto de fonte da GNR, no interior do carro em que seguiam os suspeitos tinham vários artigos furtados, entre os quais calçado, vestuário e perfumes.

Os suspeitos, com idades compreendidas entre os 29 e os 36 anos, foram identificados no local e transportados para o Hospital de São João, no Porto.

De acordo com a mesma fonte, na ocorrência estiveram empenhadas várias patrulhas da GNR, com pelo menos 10 militares.

No socorro estiveram os Bombeiros de Matosinhos-Leça, os Bombeiros de Leça do Balio e o INEM.