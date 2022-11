Suspensas buscas para encontrar tripulante de barco que caiu ao mar ao largo de Ovar

As buscas para encontrar o tripulante de uma embarcação que caiu ao mar na quinta-feira ao largo da praia do Furadouro, em Ovar, distrito de Aveiro, foram suspensas ao final do dia e serão retomadas na manhã de sábado.

Em declarações à Lusa, o comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Vítor Dias, disse que "as buscas foram interrompidas ao pôr-do-sol e deverão ser retomadas de manhã aos primeiros alvores".

Nas operações de busca estiveram envolvidas a lancha salva-vidas de Aveiro, um navio da marinha portuguesa e um helicóptero da Força Aérea Portuguesa.

Além disso, foi também enviada para o local uma patrulha da Policia Marítima para fazer buscas na orla costeira, na zona onde se terá dado o acidente.

O alerta para o desaparecimento do tripulante foi recebido no Centro Coordenador de Busca e Salvamento Marítimo na quinta-feira, cerca das 17h00.

O homem, Armando Manuel Vilaça, com cerca de 50 anos, seguia na embarcação de pesca Virgílio Miguel, quando caiu ao mar a cerca de 14 quilómetros da costa.

De imediato foram enviados para o local duas lanchas salva-vidas de Aveiro e Leixões que iniciaram as buscas, tendo sido também acionado um helicóptero da Força Aérea que permaneceu no local até cerca das 22h00 de quinta-feira.