Suspenso motorista filmado a assediar jovem em autocarro em Coimbra

Um motorista de autocarro da SMTUC - Transportes Urbanos de Coimbra foi este domingo suspenso preventivamente depois de um vídeo divulgado nas redes sociais mostrar o homem a assediar uma jovem dentro da viatura. O caso terá acontecido durante a manhã de sábado.As imagens publicadas no Instagram mostram o motorista a pressionar a jovem - única passageira do autocarro -, que repete várias vezes ao homem para parar.Enquanto filmava o sucedido, a jovem repetia ao homem que tinha de trabalhar, embora este questionasse várias vezes se ela tinha o dia livre. A certa altura é possível ouvir o motorista a dizer que "lhe apetecia outra coisa"."A Câmara Municipal de Coimbra e o Conselho de Administração dos SMTUC repudiam veementemente o comportamento de um funcionário que foi tornado público através de um vídeo publicado nas redes sociais", pode ler-se no comunicado publicado no Facebook da SMTUC. "Informa-se que foi determinada a abertura de processo disciplinar, a suspensão imediata e retirada do trabalhador em causa das escalas de serviço, de forma preventiva, sendo o processo instruído posteriormente ao abrigo da legislação em vigor", lê-se ainda.