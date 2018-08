Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

TAP ‘perde’ doente com Alzheimer no aeroporto de Lisboa

Homem de 70 anos esteve um dia desaparecido e foi encontrado pela GNR em Bucelas.

Por João Carlos Rodrigues | 01:30

Um passageiro que sofre de Alzheimer e viajava da Venezuela para o Funchal com escala em Lisboa esteve desaparecido mais de 24 horas depois de aterrar no Aeroporto Humberto Delgado.



Foi encontrado pela GNR esta terça-feira de manhã, na zona de Bucelas, sem que ninguém consiga explicar como chegou àquele local, a mais de 20 quilómetros do aeroporto.



A família diz que pediu uma viagem com assistência e acusa a TAP de não ter vigiado o homem. A empresa afirma que só foi solicitada uma cadeira de rodas entre os dois voos e que o passageiro saiu do avião e do aeroporto pelos próprio meios.



De acordo com familiares, José Nunes, de 70 anos, viajava sozinho desde Caracas para passar férias com familiares na Madeira. "Pagámos bilhete para que fosse assistido pela tripulação, uma vez que sofre de Alzheimer", conta Fábio Pereira, amigo da família.



"O passageiro saiu do avião por meios próprios, pelo desembarque normal e feito com escada, e não com o apoio do serviço de assistência especial MyWay, que o esperava com a cadeira de rodas solicitada e em que seria transportado para o voo seguinte", explica a TAP.



Família desesperada agradece à GNR

José Nunes não vinha a Portugal há várias décadas. Na Madeira tinha a família, mas não chegou no voo previsto. Amigos em Lisboa foram alertados e, juntamente com a PSP, começaram à procura do septuagenário.



A videovigilância não ajudou e o mistério manteve-se até ontem de manhã. José Nunes foi encontrado pela GNR de Bucelas, sentado debaixo de uma árvore, ainda com a mala de viagem.



A família agradece aos militares.