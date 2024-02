Um taxista, de 27 anos, entregou à PSP sob detenção um homem, de 33, que instantes antes o tentou assaltar, pelas 04h50 desta quinta-feira, na Rua de Grijó, no Porto, divulgou a polícia.O assaltante usou ameaça e coação, com recurso a uma arma branca, para roubar dois telemóveis ao motorista de táxi. O ladrão tentou imediatamente fugir, mas a vítima reagiu e, com o auxílio de um vigilante, imobilizou-o e foi entregá-lo à PSP.Os dois telemóveis foram devolvidos ao taxista.