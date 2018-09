Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Taxista detido por aumentar tarifa através de telecomando

Homem vai ser presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, para julgamento em processo sumário.

Um taxista de 33 anos foi detido na passada terça-feira na freguesia de São Domingos de Benfica por suspeita da prática de crime de especulação.



O homem terá utilizado um comando para aumentar o valor da tarifa de 8 a 10 euros para 16,55 euros.



As autoridades detetaram que o dispositivo se encontrava alterado com um sistema de telecomando que fazia aumentar o valor que era apresentado no mostrador.



A lesada do ilícito já foi identificada e o veículo do taxista foi apreendido.



O homem vai ser presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, para julgamento em processo sumário.