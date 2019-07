Taxista imprime notas de 50 euros em Leiria

Um taxista residente em Lisboa, de 59 anos, foi condenado pelo Tribunal de Leiria a cinco anos e seis meses de prisão, por ter falsificado notas de 50 euros, que fazia numa impressora em casa.Com as notas falsas, abasteceu o depósito do carro com combustível e comprou bebidas, bolos, cafés, camarão congelado, sabonete, champô e artigos de pesca, em vários estabelecimentos na zona de Leiria.Foi detido no Leiria Shopping, quando estava a tentar pagar bolos e bebidas com uma nota falsa de 50 euros, tendo mais três na carteira.Em julgamento, Vítor Jesus negou ter fabricado as notas, dizendo que lhe foram entregues por um homem que lhe devia dinheiro.Foi condenado por contrafação de moeda e passagem de moeda falsa.