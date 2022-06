Utilizando o programa ‘eMule’, o motorista de táxis, de 34 anos, dedicava-se a descarregar, guardar e partilhar com terceiros fotografias e vídeos verdadeiramente chocantes. Nas imagens é possível ver menores de 14 anos, incluindo bebés, em atos sexuais com adultos ou em poses eróticas. Todo o material foi encontrado pela Polícia Judiciária no computador e em três discos rígidos, no interior da casa em que o arguido vivia, em Aveiro.









Ver comentários