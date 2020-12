Dois homens e uma mulher, entre os 19 e os 23 anos, raptaram um taxista com caçadeira e faca, depois de este se ter recusado a transportá-los do Fundão, onde entraram na viatura, até Braga. Com recurso ao GPS da viatura foi possível à GNR localizá-la, vindo a intercetar os fugitivos na zona de Albergaria-a-Velha, Aveiro, a mais de 200 quilómetros do local de início do rapto.





O trio levava um bebé de dois anos, filho da mulher, quando entrou no táxi pelas 06h00 de quinta-feira. O motorista, de 37 anos, recusou levá-los a Braga, e sentiu logo uma caçadeira de canos serrados encostada ao corpo. A empresa dona do táxi apercebeu-se através de georreferenciação, e alertou a GNR. Meios do Destacamento de Trânsito de Viseu, e da Unidade de Intervenção, moveram perseguição. A interceção aconteceu junto ao nó de Albergaria-a-Velha, Aveiro, da A25. Dois guardas ficaram feridos e o taxista escapou ileso. A rápida recolha de prova pela GNR e PJ levou a que o trio fosse a tribunal ainda na quinta-feira. Ficaram presos, e a criança foi entregue a familiares. A PJ investiga a participação do grupo em sequestros semelhantes de taxistas.

Permanece internado no Hospital Garcia de Orta, Almada, o militar da GNR de Coruche, de 32 anos, que foi baleado na terça-feira quando tentava prender Miguel Prudêncio, em Fernão Ferro, Seixal. O civil viria a morrer. O guarda perdeu parte do intestino. Terá sido salvo por um colete balístico que comprou. A GNR, entretanto, recomendou que os militares usassem coletes em patrulhas, algo que, sabe o CM, a PSP também já efetuou.