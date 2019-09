Técnico morre a reparar elevador em queda de 21 andares no edifício do BPI em Lisboa

"Nesta altura ainda não é possível apurar as causas do acidente, mas a Schindler Portugal está a colaborar diretamente com as autoridades" no inquérito ao acidente", diz a empresa.

Um homem de 43 anos, técnico de reparação de elevadores que trabalhava para uma empresa subcontratada da Schindler Portugal, morreu esta sexta-feira em sequência de uma queda de 21 andares num edifício do banco BPI, em Lisboa.A vítima estava a trabalhar na manutenção da cabine do elevador, no 17º andar do edifício na Avenida Casal Ribeiro. Pelas 12h39, quando o homem estava dentro do elevador e o colega no exterior, ocorreu o acidente.Por razões que só um inquérito interno que a Schindler Portugal já prometeu lançar, a cabina desprendeu-se e caiu abruptamente. O elevador só parou no andar -4, das garagens.Foi criado um perímetro de segurança em redor do edifício e mobilizado um dispositivo de socorro constituído por bombeiros sapadores, PSP e INEM. Os trabalhos decorreram no piso subterrâneo do edifício da Avenida Casal Ribeiro, e só pelas 15h45 foi retirado o cadáver do poço do elevador.A PJ esteve no local a averiguar as circunstâncias da morte, e o corpo foi removido pelas 17h20 para o Instituto de Medicina Legal, onde será autopsiado.A empresa responsável pela manutenção do elevador onde ocorreu o acidente em Lisboa é a Schindler. Segundo a empresa, à família do trabalhador falecido "será prestado todo o apoio, bem como ao colega da vítima que está a receber apoio psicológico".