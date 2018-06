Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Tenho medo que me obriguem a sair de casa"

Moradores alertaram município para a pressão imobiliária e turística na cidade do Porto.

Por Manuel Jorge Bento | 08:42

António Dias tem 42 anos e vive há mais de duas décadas na rua da Arménia, Porto, num prédio que foi vendido. "Pago uma renda de 250 euros, que já não é coisa pouca. Tenho medo que me obriguem a sair. Vivo com um filho de 5 anos. É lamentável o que se passa no Porto, com tantos despejos por causa do turismo", afirmou, esta terça-feira, durante um protesto de moradores da cidade, junto à câmara municipal.



"Tenho que entregar a chave porque fui despejada da casa onde vivo, em Miragaia, desde que nasci, há 38 anos. O presidente da Câmara diz que dentro de dois ou três meses tenho casa. Entretanto, estou a viver no chão de casa da minha tia, com a minha filha de 16 anos", referiu Marta Dias, outra portuense presente no protesto.



Os manifestantes tinham cartazes com frases como 'Não aos despejos', 'Mais habitação, menos especulação' ou 'Habitação sim, mais hotéis não'.



Os protestos contra a vaga de despejos na Baixa do Porto têm sido frequentes. Já na sexta-feira, Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, ouviu alguns moradores e apontou o dedo a vários Governos.



"O Estado tem que ter uma resposta que tem que ir além da habitação social e é isso que o Estado tem vindo a prometer. Mas falta o cheque para resolver o problema. Desde 2009, o Estado não investe em habitação social e os municípios, só por si, têm muita dificuldade em resolver este problema sozinhos. Para começar, precisávamos de 35 milhões de euros para resolver só o problema das ilhas do Porto. Estamos à espera", afirmou.