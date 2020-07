Tenta afogar filho após ganhar direito a visitas

Agrediu o filho, de 2 anos, e atirou-o ao chão. De seguida encheu a banheira e tentou afogá-lo. O bebé só foi salvo pela intervenção do meio-irmão, de 11 anos e enteado do agressor, que assistiu ao crime e ameaçou chamar as autoridades. O ataque ocorreu numa das visitas parentais a que o homem, de 56 anos, tinha direito por decisão do Tribunal de Família e Menores, após a separação da ex-mulher, de 31, vítima de violência doméstica.Acabou detido pela GNR de Penafiel na segunda-feira e vai aguardar o julgamento em prisão domiciliária.As agressões ocorreram no final de maio, depois de o bebé ter deixado cair um objeto na casa do pai, partindo-o. O agressor atirou o menino ao chão, causando-lhe hematomas, e depois "submergiu a cabeça da criança por tempo indeterminado". Foi o menor de 11 anos que resgatou o irmão da água, "estando este com dificuldades em respirar". Ao que oapurou, a mãe decidiu que o filho mais velho iria acompanhar o bebé na visita ao pai. A mulher apresentou queixa na GNR e o agressor, que ainda fugiu do local, foi detido no concelho de Marco de Canaveses.Indiciado dos crimes de homicídio qualificado, violência doméstica e maus-tratos, o pai do bebé enfrentava já um outro processo por perseguições à ex-mulher. Após a separação, este continuou a perturbar a mãe do seu filho com mensagens e chamadas. Apesar de lhe ser aplicada a medida de coação de prisão domiciliária, o homem está na cadeia de Custoias, Matosinhos, a aguardar condições para seguir para casa com pulseira.