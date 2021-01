Tenta matar o irmão na Marinha Grande e fica em liberdade

O homem, de 31 anos, detido pela PSP no fim de semana passado por tentar matar o irmão, de 33, portador de deficiência mental, com uma faca, vai ser obrigado a sair de casa e a submeter-se a tratamento para o vício da droga, por decisão do tribunal.O desentendimento entre os dois ocorreu no domingo, na casa onde ambos residem com outros familiares, na Marinha Grande. Após uma discussão, a vítima atingiu o arguido com uma garrafa. Em resposta, o detido, consumidor de ‘crack’ (cocaína), muniu-se de uma faca de 12 centímetros e golpeou o irmão no pescoço, causando-lhe um ferimento grave.O homem foi detido por agentes da Esquadra da PSP da Marinha Grande, pouco tempo depois, e sujeito a primeiro interrogatório judicial no tribunal de Leiria. Segundo o Ministério Público, a "ferida perfurante na face" que causou ao irmão, "sabendo que lhe poderia causar a morte", acrescenta, indicia-o do crime de homicídio na forma tentada.Ainda assim, o juiz libertou-o, deliberando que o arguido terá de abandonar a casa dos pais, onde residia com o irmão, e não poderá contactar a vítima nem nenhum dos restantes membros da casa. Foi ainda obrigado procurar ajuda para a toxicodependência "em instituição adequada", sublinhou o tribunal.Foi anunciado que a investigação prossegue sob a direção do Ministério Público da 1ª Secção do DIAP de Leiria, com a coadjuvação do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária.