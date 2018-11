Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Terminal de contentores cria parede frente ao Tejo

Impactos serão “muito significativos” sobre vistas obtidas a partir da Margem Sul.

João Saramago

Num investimento de 600 milhões de euros e que prevê a criação de cerca de 500 postos de trabalho, o terminal de Contentores do Barreiro obriga a um "significativo volume de dragagens" de areias do estuário do Tejo.



E terá também impactos "muito significativos" sobre a paisagem vista a partir da avenida Bento Gonçalves, no Barreiro, revela o Estudo de Impacte Ambiental que está sob consulta pública até 7 de dezembro.



Numa área de 331 hectares, a ser construído sobre as águas do rio Tejo, o terminal de contentores "criará uma parede de contentores frente ao rio", alerta Carla Graça, dirigente da associação ambientalista Zero.



A construção obriga também à realização de dragagens, sendo que as areias que não oferecem riscos serão depositadas frente a Alcântara (Lisboa), a Algés (Oeiras) e numa zona do oceano Atlântico a cerca de 15 quilómetros do farol do Bugio. Carla Graça aponta, contudo, que há também "a necessidade de retirada de sedimentos com contaminação química que serão colocados em aterro".



A realização das dragagens impõe também condicionantes no transporte de passageiros nas ligações fluviais. A ambientalista salienta que haverá "efeitos negativos na qualidade do ar devido à libertação de óxido de azoto e de partículas que dificultam a respiração".



Rui Braga, vereador da Gestão e Reabilitação Urbana da Câmara do Barreiro, espera que o concurso público internacional de construção e exploração do terminal "seja lançado já no início do próximo ano pela Administração do Porto de Lisboa".



O autarca acredita que a obra fique concluída em seis anos.