Termo de identidade e residência para sete detidos por tráfico de droga em Portalegre

O Tribunal de Portalegre decretou esta quinta-feira a medida de coação de termo de identidade e residência, a menos gravosa, a sete dos 11 detidos numa operação de combate ao tráfico de droga realizada na cidade, indicou fonte policial.

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que os sete suspeitos, quatro homens e três mulheres, foram ouvidos em tribunal na quarta-feira e hoje, depois de, na terça-feira, terem ficado em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, dois homens e duas mulheres.

No decorrer da operação de domingo, em que foram detidos seis homens e cinco mulheres, com idades entre os 20 e os 55 anos, por crimes de tráfico de droga e posse de armas proibidas, a PSP apreendeu 762 doses individuais de ecstasy e 646 de haxixe, além de 415 gramas de liamba.

Em comunicado divulgado na segunda-feira, o Comando Distrital de Portalegre da PSP referiu que foram ainda apreendidos 1.285 euros em numerário, uma arma de fogo (pistola transformada) e uma arma de alarme.

Na operação, em que foi dado cumprimento a 28 mandados de busca, 21 deles domicílios, a Polícia apreendeu também 42 munições de diversos calibres, uma soqueira, uma faca tipo borboleta, uma viatura ligeira de passageiros, três motociclos, equipamento eletrónico, balanças, moinhos e outros objetos relacionados ou resultantes da atividade ilícita.

Além dos detidos, foram ainda identificados e notificados para comparecer perante a Comissão de Dissuasão e Toxicodependência de Portalegre oito pessoas por possuírem pequenas quantidades de droga.

No comunicado, a PSP mostrou-se convicta de que a operação, que se estendeu também a Nisa, "provocou um duro golpe" no tráfico de droga na cidade de Portalegre, na medida que os visados "mantinham uma atividade localmente muito dinâmica", com a "agravante" de desenvolverem parte dela em locais públicos e nas proximidades de recintos escolares.

"Neste sentido, acreditamos que esta ação da PSP contribuirá para o aumento da tranquilidade da cidade de Portalegre", acrescentou a Polícia.

A operação, realizada na sequência de uma investigação iniciada no ano passado, contou com o apoio da Unidade Especial de Polícia e dos comandos distritais de Évora, Santarém, Castelo Branco e Guarda, tendo sido empenhados um total de 65 polícias afetos às valências de investigação criminal e ordem pública, apoiados por quatro binómios cinotécnicos.