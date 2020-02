Terrorista português alega ser rapper para contestar acusação

Rómulo Costa, um dos oito portugueses acusados pelo Ministério Público de terrorismo, requereu a abertura de instrução do processo.Preso na cadeia de Monsanto, em Lisboa, juntou como prova vídeos do YouTube, que usou para se identificar como rapper, autor de músicas que "em nada incentivam ao terrorismo".A primeira sessão do debate instrutório, ao qual preside o juiz Carlos Alexandre, está marcada para 21 de fevereiro. A defesa de Rómulo Costa alega que a acusação não apresenta qualquer prova de crimes.