Há quase duas semanas quatro trabalhadores operavam na A6 quando ocorreu um acidente que envolveu o carro do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita e resultou no atropelamento de um dos homens. Ofalou com as testemunhas e amigos da vítima, que relatam o episódio e pedem justiça pelo caso.Os operários estavam a fazer trabalhos de limpeza na autoestrada ...