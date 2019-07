Tia vai herdar casas e carros de Amélia Fialho

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.07.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A tia de Amélia Fialho vai herdar todo o património da professora de Físico-Química, de 59 anos, que foi morta à martelada pela filha adotiva e pelo genro, em setembro do ano passado, no Montijo.Segundo apurou o, todos os bens serão herdados pela irmã da mãe da professora, que se constituiu assistente no processo que terminou com a condenação da filha, Diana Fialho, e do genro, Iuri Mata, a 24 e ... < br />