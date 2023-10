Tiros disparados de carro em movimento atingem viatura estacionada junto a bar no Porto

Foi mais uma noite de sobressalto na cidade do Porto. Foram disparados vários tiros de arma de fogo, na rua da Constituição, no Porto, que obrigaram, esta madrugada de domingo, ao corte da rua.



Ao que o Correio da Manhã apurou, os tiros terão sido disparados junto a um bar, por indivíduos num carro em movimento, tendo atingido uma viatura que estava estacionada em frente ao estabelecimento de diversão. A PSP esteve no local, tendo cortado a rua, onde ocorreram os disparos. Por se tratar de uma situação que envolveu armas de fogo, a Polícia Judiciária esteve também no local e está agora a investigar.

Apesar dos tiros terem atingido um carro estacionado, não há feridos a registar.