Tiroteio em Castelo Branco investigado pela PSP

Passavam poucos minutos das 23h00 de domingo quando os moradores do Bairro da Chene, em Castelo Branco, ouviram múltiplos disparos de arma de fogo. “Instantes antes, terá ocorrido uma altercação entre vizinhos da mesma família que trocaram insultos, mas ninguém consegue perceber se as duas situações estão ligadas”, disse ao CM um morador.Fonte da PSP disse que, quando chegou, “a situação estava calma”, não tendo registado danos nem feridos. “Foram identificadas pessoas que se encontravam no local”, disse a mesma fonte. O caso foi comunicado ao Ministério Público e à PJ.