PJ investiga incêndio em prédio no Cacém. Fogo colocou 60 moradores em risco

As chamas azuladas faziam acreditar que o fogo estava alimentado a gás. No entanto, na origem do incêndio terá estado um descuido na churrasqueira da marquise e que terá propagado a tintas e diluentes guardados no local. Mas a PJ, que investiga o violento fogo que teve início esta quarta-feira de madrugada no 10º e último andar e fez retirar 60 moradores do prédio nº 30 da avenida Dom Nuno Álvares Pereira, em Agualva-Cacém (Sintra), estava ao final do dia ainda a investigar e não havia conclusões. As labaredas destruíram por completo o apartamento, onde vivia um casal (ele médico) e um gato (única vítima) e dificultam o trabalho dos peritos, forçados a deixar “arrefecer” o local.O alerta para o que poderia facilmente ter sido uma tragédia foi dado às 05h30. “Correu tudo bem. As pessoas saíram ordeiramente, segurando os animais de estimação, e nós conseguimos fazer um ataque ofensivo às chamas pela caixa da escada”, contou aoo comandante Francisco Rosado, dos Bombeiros de Agualva-Cacém. “Foi muito duro e desgaste montar linhas de mangueiras até ao 10º andar do edifício [dos anos 70, sem coluna de água ou portas corta-fogo]. O fogo à vista num edifício de grande altura determina cuidados redobrados. Atacando pelas escadas, conseguimos empurrar o fogo para fora e só um apartamento foi atingido”, afirmou Rosado. “Não houve feridos nem mortes [exceto o gato] a lamentar”, orgulhou-se Francisco Rosado, no final das operações, após as chamas terem sido dominadas já pelas 09h00.