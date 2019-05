Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Touro fere homem com gravidade em Alcochete

Vítima deu entrada no hospital de Santa Maria.

10:48

Um homem foi colhido este sábado com gravidade por um touro, durante uma largada, no Samouco, Alcochete.



A vítima deu entrada no hospital de Santa Maria.



No local estiveram os bombeiros e o INEM.