Um homem de 44 anos foi detido pela PSP por suspeita de ter efetuado vários furtos em lojas de pronto a vestir e de eletrodomésticos na Baixa do Porto. O objetivo do suspeito era vender os objetos furtados para comprar droga.





CM sabe que existem dezenas de inquéritos por furtos efetuados pelo indivíduo no interior de viaturas.



Ao longo de 8 meses, o homem apoquentou constantemente moradores e comerciantes do centro histórico da Invicta. Para além de furtar em estabelecimentos comerciais, o CM sabe que existem dezenas de inquéritos por furtos efetuados pelo indivíduo no interior de viaturas.

O homem esteve preso 6 anos por crimes de roubo, sequestro e furto. Tem ainda por cumprir dois anos de pena efetiva. Foi já pelas 14h00 desta quarta-feira, sob a coordenação do DIAP do Porto, que o suspeito foi intercetado perto do antigo Bairro de São João de Deus, no Porto.