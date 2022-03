Trabalhador ferido com gravidade após queda de poste em Celorico de Basto

Um homem, com cerca de 30 anos, ficou ferido com gravidade depois de se desequilibrar e cair de um poste onde realizada trabalhos para uma rede móvel, na rua do Nascente, em Celorico de Basto.



O alerta foi dado às 14h44 e os Bombeiros de Celorico de Basto, com o apoio da Viatura Médica de Emergência e Reanimação, foram encaminhados para o local.

O trabalhador sofreu ferimentos considerados graves, tendo ficado com fraturas expostas nas pernas. Foi estabilizado no local e transportado para o hospital.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil esteve no local.