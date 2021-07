Trabalhador ferido com gravidade após ser atropelado nas obras da ferrovia em Évora

Um homem de 53 anos sofreu hoje ferimentos graves ao ser atropelado por uma máquina nas obras de construção da nova ferrovia, no concelho de Redondo, distrito de Évora, revelaram fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora indicou à agência Lusa que o atropelamento, para o qual foi dado o alerta às 12:02, ocorreu junto a um dos estaleiros da empreitada.

Segundo a mesma fonte, a vítima, que sofreu ferimentos graves, foi transportada para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).