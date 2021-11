Um homem de 58 anos ficou ferido, esta tarde, numa queda de um telhado, em Lordelo, no concelho de Paredes.



O alerta foi dado às 16h20. O homem terá ido a uma casa fazer um orçamento para realização de obras e, quando se encontrava no telhado, caiu. Ficou com ferimentos nas costas e na cabeça. Foi estabilizado no local pelos Bombeiros de Lordelo e levado para o hospital.





A GNR esteve no local e está a investigar.