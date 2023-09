Trabalhador morre atingido por rampa de camião com mil quilos nas Caldas da Rainha

Um trabalhador, de 52 anos, morreu na segunda-feira após ter sido atingido por uma rampa hidráulica de um camião na zona industrial das Caldas da Rainha. A estrutura que pesa cerca de uma tonelada caiu e acabou por esmagar a vítima, que residia na zona de Aveiro.O homem estava com outros operários num pavilhão a realizar trabalhos de desmantelamento de materiais de uma empresa quando, pelas 17h00, ocorreu o acidente.No entanto, a vítima não resistiu aos ferimentos graves e o óbito foi declarado no local pelo médico do INEM. No socorro estiveram envolvidos 15 operacionais.