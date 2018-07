Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trafica 60 kg de haxixe em móveis

Empresário preso pela PJ quando expedia a droga por barco.

08:30

Um empresário, de 52 anos, ligado à restauração, foi preso pela PJ dos Açores quando preparava o embarque de 60 quilos de haxixe de Lisboa para Ponta Delgada. A droga estava ocultada em móveis que seriam despachados num contentor, por via marítima, para a região autónoma.



A detenção ocorreu na quinta-feira passada, em Lisboa, com o apoio da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ.



Esta operação constituiu a segunda etapa de uma investigação, que ainda prossegue, e que já tinha levado à detenção de dois homens, em maio, em Ponta Delgada. Na altura, a PJ apreendeu 53 quilos de haxixe. Trata-se da segunda maior apreensão desta droga (no total são 113 quilos) na região açoriana.



O empresário apanhado, na quinta-feira, foi detido em flagrante delito. Quando os inspetores o encontraram, estava numa viatura já carregada com os móveis. As barras de haxixe estavam ocultadas no interior, no meio de espuma.



A ideia era transportar a carga para a empresa despachante, que a iria colocar num contentor e que, depois, seguiria para a Região Autónoma dos Açores.



Além da droga e do automóvel, a Polícia Judiciária apreendeu vários telemóveis ao empresário, bem como documentação que o liga ao crime de tráfico de droga.



A investigação vai prosseguir, já que a Polícia Judiciária acredita que terão sido feitos mais transportes de haxixe, por via marítima, para os Açores.