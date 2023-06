Traficante brasileiro perigoso trabalhava como motorista de TVDE em Lisboa

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) prendeu, na manhã desta quarta-feira em Lisboa, um brasileiro de 39 anos que era procurado no país de origem para aplicação de medidas de coação devido a suspeitas de integrar uma rede de tráfico de cocaína e esteróides anabolizantes.

Gustavo Souza Silva, de 39 anos, vivia em Lisboa há cerca de dois anos. Regularizou-se em solo nacional ao abrigo do programa de apoio a naturais de países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e arranjou emprego como motorista de plataformas de transporte TVDE.

Segundo o CM apurou terá abandonado o Brasil em 2019 após ter começado a ser investigado.

De acordo com o mandado internacional de captura emitido pela justiça brasileira, a que o CM teve acesso, Gustavo é considerado perigoso. Integrava uma rede organizada de tráfico de droga, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, e estava responsável pela venda de cocaína e esteróides anabolizantes a consumidores.

Uma equipa especial do SEF recebeu o mandado internacional de captura para cumprir há algumas semanas, e teve dificuldades em localizar o suspeito, que mudou várias vezes de morada.

Foi preso apenas na manhã desta quarta-feira.

Vai passar a próxima noite nas celas do Comando da PSP de Lisboa, em Moscavide, para ser presente amanhã à Relação de Lisboa. Enfrenta extradição para o Brasil, onde enfrenta pena de cadeia até 25 anos.