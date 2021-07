Traficante dono de BMW usado por Eduardo Cabrita exige devolução do veículo e indemnização

A família do traficante a quem foi retirado o veículo envolvido no acidente que causou a morte a um trabalhador no passado dia 18 de junho, na A6, veio agora exigir a devolução da viatura e a devida indemnização. De lembrar que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, seguia no interior do BMW no momento do acidente.



"O Estado terá de indemnizar e reparar os danos", avançou Pedro Miguel Carvalho, advogado que representa os interesses do traficante e garante que foi uma surpresa quando a família do homem que se encontra a cumprir pena de oito anos de cadeia percebeu que o carro apreendido era do familiar.