Traficantes de droga condenados a prisão

Nove arguidos apanharam penas entre os três e os nove anos e seis meses de cadeia.

Por José Carlos Eusébio e Rui Pando Gomes | 08:34

Nove dos 12 arguidos acusados de pertencerem a uma rede de tráfico de droga, sobretudo de haxixe, foram esta terça-feira condenados pelo Tribunal de Portimão a penas entre os três e os nove anos e seis meses de prisão. Os restantes três arguidos acabaram por ser absolvidos.



O grupo, constituído por quatro mulheres e oito homens, dois dos quais espanhóis, atuava sobretudo no Algarve, nomeadamente no concelho de Lagoa, mas também abastecia a Península de Setúbal.



Seis homens e uma mulher foram detidos em fevereiro do ano passado, numa operação que foi desenvolvida em Setúbal e no Algarve. Foram realizadas pela PSP de Setúbal buscas domiciliárias que permitiram apreender 120 quilos de haxixe e 2105 doses de cocaína, bem como automóveis e armas de fogo, além de artigos em ouro, telemóveis e ainda mais de 60 mil euros em dinheiro.



No ano anterior, no âmbito da mesma investigação, já tinham sido detidas outras cinco pessoas. Nessa altura, a PSP tinha apreendido 60 quilos de haxixe (em fardos) que estavam a ser transportados da cidade de Cádiz, no Sul de Espanha, para Portugal.



PORMENORES

Escutas telefónicas

No processo constavam escutas telefónicas aos suspeitos, que foram tidas em conta pelo tribunal coletivo na aplicação das penas aos arguidos.



Investigação demorada

A investigação da PSP que culminou no desmantelamento da rede durou cerca de um ano a ser concluída. Além de tráfico, foram cometidos crimes de detenção de arma proibida.



Pena suspensa

Uma das mulheres, que foi condenada a cinco anos de prisão, acabou por ficar com a pena suspensa na sua aplicação.