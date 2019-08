Traficantes de droga embatem contra carro da PJ para escapar à detenção

Um homem e uma mulher, com 23 e 58 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por estarem serem suspeitos de praticarem o crime de tráfico de estupefacienetes.



O homem indiciado pelo crime é ainda acusado pelo crime de resistência e coação sobre funcionário.





De acordo com um comunicado da PJ, os suspeitos foram detidos nas zonas de Coimbra e Lousã.

"Os suspeitos, que seguiam numa viatura, ao serem interpelados por elementos da Polícia Judiciária, embateram propositadamente em dois veículos desta Polícia, colocando em risco a integridade física e a vida dos Inspetores presentes no local e encetaram uma aparatosa fuga, em total violação das regras de segurança rodoviária", explica o documento enviado à comunicação social.



Depois de serem localizados, os dois fugitivos foram detidos e, na sequência da detenção, foram apreendidas "centenas de doses individuais de cocaína solidificada em cristais "crack" e ainda uma pequena quantidade de haxixe".



Os arguidos, com antecedentes criminais pela prática de crimes do mesmo género foram presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório.



Ficram em prisão preventiva.