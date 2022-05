A morte da mãe de um dos juízes responsáveis pelo julgamento onde se apura responsabilidades pelas mortes no fogo de Pedrógão Grande, que decorre no Tribunal de Leiria, obrigou esta quarta-feira a adiar a sessão de julgamento. Estava previsto o início das alegações finais por parte do Ministério Público."São as contingências de o tribunal ser constituído por pessoas e não por máquinas", afirmou a juiz-presidente.