Uma mulher, transgénero, foi ameaçada de morte e agredida, com uma garrafa de vidro e uma pedra da calçada, em pleno Bairro Alto, Lisboa, na noite de 13 de dezembro. Os meios de emergência foram acionados rapidamente e a vítima foi transportada com ferimentos ligeiros para o Hospital de São José. Uma patrulha da PSP foi chamada ao local, recolheu vários testemunhos e levou as imagens de videovigilância.









Ver comentários