Acidente com camião faz quatro feridos corta A1 em Aveiro

Acidente que envolveu automóvel e pesado aconteceu pela hora de almoço desta sexta-feira.

13:33

Quatro pessoas ficaram feridas, um das quais com gravidade, num acidente que envolveu um camião e uma viatura ligeira esta sexta-feira na A1 na zona de Aveiro, cortando a via nos dois sentidos. Pelas 13h42, a via ainda estava cortada no sentido Norte-Sul, onde se deu o acidente, por volta das 12h40.



Rui Batista, condutor que circulava na via conta à CMTV que "sem motivo aparente, o camião começou a oscilar e perdeu o controlo, despistando-se contra a berma".



O condutor frisa que o piso estava seco e que o tempo estava soalheiro.



A vítima grave seguia no automóvel ligeiro, tal como outro ferido ligeiro. As outras duas vítimas ligeiras são os ocupantes do camião, revelou ao CM fonte do CDOS de Aveiro.