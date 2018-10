Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com dois carros em Monsanto condiciona A5 à entrada em Lisboa

Colisão aparatosa junto à saída de Monsanto está a causar grandes filas no sentido Cascais-Lisboa

14:32

Uma colisão entre dois veículos junto ao nó de Monsanto está a provocar grandes congestionamentos no trânsito na A5, no sentido Cascais-Lisboa.



Segundo fonte dos Sapadores, do acidente resultou um ferido, que, à chegada das equipas de desencarceramento, já estava a ser assistido fora do veículo pelo INEM.



O acidente aconteceu por volta das 14h00 desta quarta-feira.



Uma condutora que passava no local registou em vídeo o estado em que ficaram os dosi veículos após o acidente. Um deles ficou completamente destruído.









Os Bombeiros de Carnaxide também responderam à ocorrência com duas ambulâncias.



Estão também no local militares da GNR.