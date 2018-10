Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente com motociclista corta túnel junto ao Campo Pequeno

Vítima ficou ferida após colisão no centro de Lisboa.

13:40

Um motociclista ficou ferido com gravidade após uma colisão que aconteceu num dos túneis da Avenida da República, junto ao Campo Pequeno, em Lisboa.



Segundo os Sapadores de Lisboa, o acidente aconteceu por voltas das 13h00 e obrigou ao corte da circulação, no sentido Saldanha - Entrecampos. A vítima está a ser assistida no local pelo INEM.



(em atualização)