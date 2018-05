Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PSP envolvido em acidente mortal

José Carlos Soares, de 58 anos, proprietário de um café, em Refojos, morreu no local.

O condutor de um dos veículos envolvidos no acidente fatal, domingo de manhã, na EN105, em Santiago da Carreira, Santo Tirso, é agente da PSP, em Lisboa.



O jovem, de 23 anos, conduzia um Audi que colidiu com o carro da vítima mortal, projetando-o para uma ravina com cerca de 30 metros de altura.



O agente da PSP sofreu ferimentos ligeiros e foi levado para o Hospital de Vila Nova de Famalicão.



O corpo da vítima foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Guimarães. A GNR está a investigar.