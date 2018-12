Acidente com três viaturas na EN118 corta via à entrada de Alcochete

Há a registar seis feridos, um deles em estado grave.

20:22

Um acidente com três viaturas na tarde deste domingo na EN118 está a cortar a via junto à entrada para Alcochete, no sentido Alcochete-Samora Correia, confirmou ojunto da GNR de Samora Correia.Há a registar seis feridos, um deles em estado grave. Três pessoas foram transportadas para o hospital e outras duas assistidas no local.Já há enormes filas de trânsito na zona.O alerta foi dado pelas 18h53.

No local estão os Bombeiros Voluntários de Samora Correia, Alcochete e Montijo. A GNR de Samora Correia também se deslocou ao local do acidente.