Acidente na A1 com dois feridos condiciona circulação em Alhandra

Vias obstruídas provocam filas de dois quilómetros.

11:50

Um acidente que aconteceu na manhã desta quinta-feira na A1, na zona de Alhandra, está a condicionar o trânsito no sentido Alverca - Vila Franca de Xira.



Segundo os Bombeiros de Alverca, o acidente envolveu um veículo ligeiro de passageiros e uma carrinha mista, tendo ficado feridas duas pessoas. As vítimas foram levadas para o hospital de Vila Franca de Xira, com ferimentos ligeiros.



A colisão aconteceu por volta das 10h45, tendo provocado filas que chegaram aos dois quilómetros. O sinistro já estará resolvido, mas, pelas 11h40, ainda havia congestionamentos.