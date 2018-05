Acidente na A1 condiciona circulação em Fátima

Sinistro envolveu veículo ligeiro e pesado de mercadorias.

09:18

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias está a condicionar, esta terça-feira, o trânsito em Fátima.



Segundo apurou o CM junto do CDOS de Santarém, o sinistro aconteceu às 08h43, ao quilómetro 97, no sentido norte-sul.



A circulação efetua-se, agora, apenas numa das faixas de rodagem, o que está a contribuir para o aumento do trânsito na zona.



Uma pessoa ficou ferida, embora sem gravidade.



No local estão elementos do INEM e dos Bombeiros de Fátima e Ourém, bem como a GNR.





Em atualização